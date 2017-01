Stefano Padovan saluta il Foggia e torna alla Juventus, dopo sei mesi in prestito in Puglia, in attesa di una nuova sistemazione. A renderlo noto è stato proprio il club rossonero mediante il proprio sito ufficiale: “Il Foggia Calcio saluta Stefano Padovan che torna alla Juventus, da dove era arrivato in estate con la formula del prestito temporaneo, per trasferirsi al Pordenone. All’ormai ex attaccante rossonero vanno i migliori ringraziamenti da parte del Foggia Calcio per tutto quello che ha dato alla causa rossonera - 3 gol in campionato contro Andria, Siracusa e Monopoli e 2 in Coppa Italia di Lega Pro contro la Juve Stabia – e gli auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.