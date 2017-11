Antonio Junior Vacca, centrocampista del Foggia, ha parlato in vista della gara conro la Cremonese di sabato prossimo, valida per la 12esima giornata di Serie B: "La nostra filosofia di gioco è sempre la stessa. La partita di Vercelli mi è sembrata sulla falsariga di quella di Cesena, ma forse la loro espulsione ci ha agevolati un po´ e ci ha aiutati a far meglio. Vercelli è stata una vittoria importante per la classifica e ci ha dato entusiasmo. Stiamo lavorando bene per sabato. Dobbiamo rimanere concentrati al massimo. Credo che ci serva equilibrio per dare il meglio in questo campionato, da parte di tutti. La partita di Supercoppa contro la Cremonese deve rimanere solo un ricordo perché hanno cambiato molto rispetto ad allora. Dobbiamo imporre il nostro gioco e verrà fuori una bella partita".