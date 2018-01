Il nuovo acquisto del Foggia, il terzino Marco Zambelli, ha parlato delle sue aspettative in rossonero durante la presentazione, come riportato da foggiacalciomania: "La mia era una situazione particolare, sei mesi da svincolato, per me questa è un’opportunità, la carriera è passato, il presente è Foggia, una famiglia, dei ragazzi incredibili che vogliono lavorare per raggiungere la salvezza. Quando stai fuori sei mesi hai solo voglia di giocare, i primi giorni serve la condizione fisica poi è tutta questione di testa, serve voglia di riprendersi qualcosa che ti è stato tolto. Ho fatto due allenamenti, ho trovato una grande mentalità in questo gruppo. Foggia? Piazza con grande entusiasmo, che va in trasferta con un gran numero di tifosi, piazza esigente che vive di calcio, starà a noi regalargli una salvezza tranquilla."