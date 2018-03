Attimi di panico e di follia in Grecia, a Salonicco, in occasione del big match tra PAOK e AEK Atene: un gol annullato al 90' ai padroni di casa che sarebbe valso la vittoria, le proteste feroci dei padroni di casa, portate all'estremo dal loro presidente. Ivan Savidis infatti ha fatto irruzione in campo e ha minacciato l'arbitro Georgios Kominis mostrando la pistola portata al fianco (foto Mundo Deportivo). Momenti di terrore, con i giocatori dell'AEK che abbandonano il campo e quelli del PAOK che invece non vanno negli spogliatoi nella speranza della ripresa dell'incontro, nonostante il loro presidente intimi loro di ritirarsi. La situazione si è poi ricomposta dopo diversi minuti.