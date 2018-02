A due giorni dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, ha parlato a TeleRadioStereo: "Sappiamo che la Roma è una squadra poderosa. Noi preferiamo l'aspetto tecnico, sarà una bella partita sotto tutti i punti di vista. Conosciamo il calcio aggressivo di Di Francesco ma abbiamo delle armi in possesso e sappiamo come mettere in difficoltà la Roma. Firmerei per qualsiasi risultato, basta che sia in favore dello Shakhtar. Quale giocatore toglierei alla Roma? Quasi tutti, ma essendo un appassionato di calcio, sono contento che la Roma possa disporre di questi giocatori. Anche la Roma sa che sarà una gara difficile, noi abbiamo il nostro gioco e abbiamo i nostri schemi "



ROMA IN UCRAINA - "Noi accompagniamo il gioco del campionato italiano e quindi quello della Roma, sappiamo che la dobbiamo affrontare, che sarà una gara difficile e che vengono da tre vittorie consecutive".



PARTITA A KHARKIV - "Giocare lontano dalla propria città (Donetsk, ndr) è diverso, ma siamo preparati, abbiamo preso coscienza e siamo pronti".