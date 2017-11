Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Eccone alcuni passaggi.



La sfida con il Napoli è decisiva per il passaggio del turno in Champions League?

«Potrebbe essere un incontro cruciale, ma anche non esserlo. Dobbiamo giocare altre due partite nel girone: se non riusciremo a passare il turno nella gara contro il Napoli, potremmo farlo nel successivo incontro con il Manchester City. Forse è più decisiva per il Napoli che per noi».



Quali possono essere i rischi maggiori per lo Shakhtar e quali sono i giocatori più pericolosi del Napoli?

«Questa è una squadra molto forte e in casa lo è ancora di più. Penso che il Napoli inizierà la gara a ritmi altissimi e dovremo prepararci per questo. So bene che alcuni giocatori siano determinanti: Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon possono decidere la gara in ogni momento. Dobbiamo giocare quasi alla perfezione per far fronte al Napoli sia come squadra che individualmente».



Che tipo di allenatore è Sarri? Lo sta apprezzando per i risultati che sta ottenendo?

«Per me, come per la maggior parte degli allenatori, Sarri è tra i migliori al mondo. Il Napoli come squadra è uno dei più forti club in Europa e nel mondo e questo riflette bene la qualità del lavoro del suo allenatore».



Il Manchester City è ormai qualificato: chi passerà il turno di Champions tra il Napoli e Shakhtar Donetsk?

«Dopo il sorteggio, tutti credevano che i principali favoriti per superare il turno fossero Napoli e Manchester City. Continuo a credere che sia così. Ma in questo momento abbiamo una grande opportunità per sorprendere tutti. Sin dall'inizio della Champions, per differenziarmi dalle opinioni degli altri, ho creduto nella qualificazione. E ora continuo a crederci».