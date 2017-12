Football Manager è ormai il gioco manageriale più amato dai tifosi di tutto il mondo, un vero e proprio must per tutti gli appassionati di pallone e video-games. Proprio gli autori del gioco hanno stilato una classifica dei calciatori più promettenti presenti nel gioco. In questa speciale graduatoria sono stati inseriti anche i bianconeri Rodrigo Bentancur e Moise Kean. Il primo arrivato è a Torino la scorsa estate quando invece l'attaccante assistito da Mino Raiola è passato in prestito al Verona. Tra gli altri sono presenti anche gli obiettivi della Juve Gigio Donnarumma e Pietro Pellegri oltre ad Amadou Diawara del Napoli.