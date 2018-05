La Lazio si prepara per la fondamentale gara casalinga contro l'Atalanta. Penultimo allenamento della settimana, la Lazio è scesa in campo questa mattina alle 11. Simone Inzaghi ha ritrovato anche Luis Alberto, out nelle ultime 48 ore per un lavoro specifico: ci sarà contro l'Atalanta, così come sarà a disposizione Lukaku, rientrato dalla solita infiammazione al ginocchio. Nulla da fare per Radu, Parolo e Immobile.





FORMAZIONE LAZIO – Inzaghi ovviamente confermerà il 3-5-2, il terzetto difensivo sarà formato da Radu, de Vrij e Caceres. A centrocampo potrebbe toccare di nuovo a Murgia, Luis Alberto si muoverà alle spalle di Caicedo, chiamato a sostituire Immobile.