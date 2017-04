Pronta per iniziare un’altra domenica di Serie A con tanti appuntamenti, dopo la sfida tra Samp e Fiorentina. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio!

Nella Roma gioca Fazio, resta fuori Bruno Peres. Spalletti sceglie il 4-2-3-1 con El Shaarawy, recuperato De Rossi. Nel Milan torna titolare Suso, c'è Deulofeu nel tridente di Montella. Medel ancora titolare nell'Inter, nonostante la squalifica. C'è Banega, fuori Joao Mario. Torino con Ljajic, Iago e Iturbe in campo dall'inizio, Borriello titolare nel Cagliari.



TUTTE LE FORMAZIONI UFFICIALI