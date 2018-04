Lewis Hamilton su Mercedes vince il GP di Formula 1 dell'Azerbaijan: per il campione del Mondo inglese si tratta del primo successo stagionale, il 63esimo in carriera. Vittoria importantissima per Hamilton, che ha approfittato nel finale di un errore del ferrarista Vettel (tentativo fallito di sorpasso su Bottas) e poi della clamorosa foratura della gomma dello stesso Bottas, suo compagno di scuderia, che gli ha spianato la strada verso il traguardo.



Secondo posto per la Ferrari di Raikkonen, mentre a Vettel non riesce l'attacco a Perez (Force India) per l'ultimo gradino del podio. Il tedesco finisce al quarto posto e, nella classifica piloti, subisce il sorpasso di Hamilton. Ottimo 5° posto per Sainz su Renault, davanti a un eccellente Leclerc, 6° con la Sauber Alfa Romeo e ai primi punti in Formula 1.



La gara è stata condizionata da una massiccia presenza in pista della safety car che ha finito per danneggiare proprio Vettel (a lungo in testa). Disastro RedBull: i due piloti Ricciardo e Verstappen duellano a lungo, poi il primo tampona il secondo e entrambi vanno fuori.



In classifica, Hamilton a quota 70 punti, Vettel a 66 e Raikkonen a 48.