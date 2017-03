27 GP dopo il successo a Singapore nel 2015, la Ferrari, guidata da Sebastian Vettel, torna a vincere una gara nel Mondiale di Formula 1. A Melbourne, nel primo appuntamento della stagione 2017, il pilota tedesco ha preceduto al traguardo le Mercedes di Lewis Hamilton e di Bottas. Ai piedi del podio l'altro ferrarista, Raikkonen, mentre chiude la top5 l'astro nascente Verstappen. Ulteriori buone notizie per l'Italia arrivano dal 12° posto finale di Andrea Giovinazzi, al suo debutto alla guida di una Sauber.



Vettel riporta così al primo posto la Ferrari in una gara inaugurale del Mondiale a 7 anni di distanza dall'ultima volta, quando fu Alonso a trionfare in Bahrain. Oltre alla ritrovata competitività della rossa, che era stata già constatata nei test delle ultime settimane, decisiva è stata la strategia della scuderia di Maranello, che ha lasciato in pista Vettel (che partiva dal secondo posto in griglia) il tempo necessario per accorciare il gap da Hamilton e accumulare successivamente un margine molto ampio, quando l'inglese è rientrato ai box per la sosta, che si è poi rivelato decisivo quando è stato l'ex campione del mondo tedesco a fermarsi per il pit-stop.



In mezzo a questo, non va però dimenticato il "contributo" di Verstappen, che ha fatto da tappo tra Hamilton e Vettel dopo che il pilota Mercedes era tornato in pista successivamente alla sosta del 17° giro: un particolare che ha fatto la differenza consentendo alla Ferrari di amministrare la gara a proprio piacimento.