Con il passare dei giorni Cesare Bovo è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Pescara. Il difensore, in scadenza di contratto con il Torino a fine stagione, è ai margini della rosa di Mihajlovic che nel ruolo di centrale di destra gli preferisce Luca Rossettini e per questo nei prossimi giorni potrebbe lasciare il Piemonte.

Il Pescara già la scorsa estate aveva cercato il centrale del Torino ma gli sforzi dei dirigenti abruzzesi per prendere l'esperto difensore erano risultati vai: ora le cose potrebbero invece andare diversamente. Secondo però quanto riportato da Sky, Sinisa Mihajlovic per liberare Bovo vorrebbe avere in cambio dal Pescara Michele Fornasier, 23enne difensore che aveva già allenato alla Sampdoria.