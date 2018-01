17.00 - E' in corso il sopralluogo dell'arbitro Guida con i capitani di Cagliari e Milan per constatare se vi sono le condizioni climatiche per poter giocare la partita che è in programma alle 18.00 tra la squadra di Lopez e quella di Gattuso. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, la partita dovrebbe iniziare regolarmente. Il vento ha attenuato la sua forza.



16.35 - Il Prefetto ha dato l'ok alla disputa del match, le condizioni di sicurezza per il pubblico ci sono: toccherà poi all'arbitro Guida, una volta in campo, valutare se ci saranno le condizioni per un regolare svolgimento del match dal punto di vista tecnico.



16.15 - Alla Sardegna Arena i cancelli sono stati aperti. Le squadre attendono fiduciose la decisione del Prefetto.



15.30 - Cagliari-Milan, in programma oggi alle 18, potrebbe essere rinviata a domani, a causa del troppo vento che sta investendo in queste ore la Sardegna Arena. È in corso una riunione nella quale si stanno valutando tutte le circostanze: il vento a 45 nodi potrebbe causare problemi di sicurezza all'interno dello stadio di Cagliari. Affinché il match si possa disputare in condizioni di sicurezza, serve l'ok del Prefetto. In questi minuti è al vaglio l'ipotesi di rinviare la gara a domani.