La nostra redazione ha avuto quest'oggi il piacere di confrontarsi e di tenere un forum di mercato con alcuni tra i più importanti agenti di calciatori del nostro paese: Giovanni Branchini, Silvio Pagliari e Andrea Pastorello.



Fra i tanti i temi affrontati nella redazione di Calciomercato.com anche i cambiamenti e l'evoluzione che sta avendo il nostro calcio anche attraverso il calciomercato. In particolare sta cambiando il ruolo degli agenti, dopo la riforma imposta dalla FIFA, e servirebbe un mercato più corto che agevoli la programmazione.



Secondo Pagliari "Servono regole più chiare per i nuovi intermediari", per Pastorello "I fondi d'investimento sono un'opportunità che va gestita con trasparenza, mentre Branchini suggerisce di "accorciare le date del mercato, ma fornire un jolly stagionale da giocarsi in caso di infortuni seri".



Ecco tutti gli argomenti trattati nel forum: