Rino Foschi, direttore sportivo del Cesena, a Lady Radio dice la sua sulla Fiorentina: ‘Corvino ha dimostrato di saper lavorare, e lo dice la sua carriera, ma la figura del direttore generale oggi è un po’ sminuita dall’intromissione di determinate persone esterne come per esempio i procuratori che scavalcano i direttori generali e vanno direttamente a parlare con le proprietà. Firenze è una grande piazza ma è tutto difficile lì. Sousa non va più bene per Firenze ma non è facile portare un allenatore alla Fiorentina. Corvino sta cercando un tecnico che abbia le caratteristiche giuste per Firenze, Di Francesco e Pioli sono entrambi sotto contratto quindi non è in ritardo Corvino ma sta solo lavorando’.