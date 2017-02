Non c'è posto per Leonardo Bonucci. In campo, in panchina...e in tribuna. Il difensore azzurro, che Allegri ha spedito sugli spalti del Dragao per motivi disciplinari, è stato costretto ad alzarsi per lasciare spazio a Nedved e Marotta. Gli è stata data una sedia da bar, accanto ai due dirigenti bianconeri (foto: Mediaset Premium). Bonucci è rimasto seduto per qualche minuto, poi ha scelto di seguire il resto del match in piedi.



Il numero 19 bianconero ha sofferto in silenzio, è stato abbracciato da Nedved dopo il gol di Pjaca, che ha sbloccato una partita complicata, poi, a fine partita, è sceso in campo per sostenere un breve allenamento insieme al resto dei giocatori che non hanno preso parte al match (Lemina, Sturaro, Asamoah, Benatia e Rugani).