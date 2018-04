Diego Armando Maradona contro EA Sports. Il Pibe de Oro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della questione legata alla sua foto sugli striscioni della tifoseria della Juventus presenti nel videogame di Fifa: "Ho dato mandato ai miei avvocati per la mia immagine raffigurata nella curva della Juve in Playstation. Non si può fare così in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà".