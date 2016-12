Keep getting deleted because more people jumping on the bandwagon !! To clear up I'm not racist Una foto pubblicata da James norwood (@jnors10) in data: 21 Dic 2016 alle ore 08:19 PST

Bufera in Inghilterra, ancora una volta scattano accuse di razzismo nei confronti di un calciatore. Questa volta tocca a, attaccante del(quinta divisione inglese), il 26enne ha partecipato a una festa in maschera con amici, scegliendo una mise che ha scatenato la polemica: Norwood si è travestito da venditore ambulante e ha postato la foto sui propri profili social ("Grande Natale con i ragazzi, travestimento completato"). Difficile dire se abbia preso spunto dalla vicenda, di sicuro la cosa non è stata gradita dai tifosi e dall'organizzazione Kick It Out che difende i diritti di uguaglianza nel calcio: "Il giocatore deve prendere in considerazione certe azioni che possono offendere gli altri".La bufera ha costretto Norwood a rimuovere la foto dello scandalo dai social, ma il giocatore non ci sta a sentirsi dare del razzista. Prima liquida la vicenda con una bravata e scherza pubblicando su Twitter la foto di un ragazzo che prova a 'dribblare' dei raggi laser ("Provando a fare una battuta che non offenda nessuno nel 2016"), poi passa al contrattacco su Instagram postando alcune prime pagine dei giornali britannici sulla vicenda: "Continuo a cancellare perché molte altre persone cominciano a seguire la moda. Chiarisco che non sono razzista". Norwood ha poi bloccato il proprio profilo Twitter.