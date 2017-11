"Alcune sono autentiche stelle planetarie, altre sono semplicemente conosciute nel proprio campionato". Si apre così l'ultima inchiesta di France Football, la rivista francese nota in tutto il mondo perchè assegna di anno in anno il premio più ambito da tutti i calciatori: il Pallone d'Oro. Il settimanale francese ha individuato nell'ultimo numero in edicola 12 "Prodiges" (letteralmente prodigi, ma noi preferiamo talenti ndr.) quei giocatori che hanno "questa piccola cosa che li differenzia dagli altri e suggerisce che non abbiamo finito di esaltare i loro exploi".



Di fatto France Football ha individuato un elenco di 12 giocatori che sicuramente entreranno nel futuro prossimo nella lista dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. I "Prodiges" provengono da ogni parte del mondo e fra questi c'è anche un giocatore non solo che milita nel campionato italiano, ma anche Azzurro di nascita. Si tratta del portiere del Milan, Gigio Donnarumma. Ecco nella nostra gallery l'elenco completo.