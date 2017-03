Amichevole di prestigio in vista per la Francia, impegnata nella serata di domani contro la Spagna: "Non ci sono punti in palio, ma giochiamo per il prestigio, perché affrontiamo una delle squadre più forti del mondo. La Spagna è una di quelle Nazionali che hanno qualcosa di speciale, come Italia o Inghilterra", così l'allenatore della Francia, Didier Deschamps, alla vigilia della sfida. Una breve esperienza al Valencia per lui, che ammette: "Ho giocato molto poco nella Liga, lo stile di gioco spagnolo è molto offensivo e quindi piacevole per qualsiasi calciatore". Di Mbappé ha detto: "E' molto rapido, ma nello stesso tempo ha calma e lucidità incredibili davanti al portiere, un sangue freddo che lo rende unico per i suoi 18 anni".