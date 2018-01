LaIn Serie A il sistema è stato introdotto nella stagione 2015/2016 ed è risultato estremamente affidabile: lo stesso non si può dire per la Francia dove,(dove un gol di Rabiot parso fin da subito regolarissimo è stato convalidato solo grazie al VAR),. In precedenza c’erano stati errori clamorosi nelle partite di Ligue 1 tra Digione e Bordeaux, e tra Troyes e Amiens. La Ligue de Football Professionnel ha deciso di correre ai ripari, così come annunciato da un comunicato ufficiale: “A seguito di nuovi problemi tecnici, la LFP ha informato nella giornata di giovedì la società GoalContrl la sospensione dell’utilizzo della goal line technology a scopo precauzionale e fino a nuovo avviso. In seguito a diversi malfunzionamenti, avevamo già avvisato la GoalControl, la prossima settimana decideremo come agire”.