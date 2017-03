La partita tra Francia e Spagna, pur amichevole, sarà senz'altro speciale per Antoine Griezmann. Alla vigilia del match ha parlato della possibilità di essere capitano: "Non so se giocherò, si vedrà se sarò capitano. Lloris la porta alla grande. Se gioco mi divertirò". Sul mercato tutto tace: "Sono qui con la Nazionale, non per parlare di mercato". Poi, avverte Mbappé: "Bisogna stare attenti a ciò che si dice di lui. Si dice che è il nuovo Henry, però ogni giocatore ha il suo percorso. Se terrà la testa a posto ha la qualità per fare grandi cose".