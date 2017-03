Il 18enne Kylian Mbappé è stato convocato dalla Nazionale francese, emergendo come futura stella nel panorama europeo...a scapito di altri. Dall’Inghilterra il Daily Mirror parla di Arsenal, Manchester United e Manchester City tra le squadre interessate al giovane talento. Ora Mbappé milita nel Monaco, ma in futuro, un club importante potrebbe aiutarlo ad imporsi ancora di più nell’Olimpo del calcio, e di conseguenza anche con la Francia.



Questa scalata sarebbe alla base delle preoccupazioni di Antoine Griezmann, che agli scorsi Europei è stato il trascinatore dei Bleus, portandoli in finale (persa poi con il Portogallo). Le gerarchie potrebbero cambiare con l’ascesa di Mbappé, il quale ha 8 anni in meno rispetto a Griezmann, e il giocatore dell’Atletico potrebbe così rimanere fuori dall’undici titolare prima del dovuto.