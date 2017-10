Nicolas Douchez, 37enne portiere del Lens ed ex Paris Saint-Germain, è stato arrestato ieri nella capitale francese per violenza domestica. Douchez, ubriaco e in preda alla gelosia, avrebbe picchiato la compagna, trovata dalla polizia nell'appartamento del giocatore nuda e piena di ematomi. Secondo il racconto della donna, i due avrebbero cominciato a litigare all'uscita da un ristorante e Douchez l'avrebbe minacciata prima di passare ai fatti.



"Ha massacrato la sua compagna, l'ha presa per i capelli e le ha sbattuto la testa sul muro e a terra - racconta una fonte anonima a 'Le Parisien' -. Le condizioni dell'appartamento dimostravano che c'era stata violenza: specchio rotto, cassetti distrutti, sgabello ribaltato, schegge di vetro e piatti sul pavimento, tracce di sangue sulle pareti e a terra".