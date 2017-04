Giovanni Francini, ex terzino sinistro del Napoli di Maradona, ha vissuto in prima persona una grande rimonta contro la Juve in Coppa Uefa, al San Paolo, dal 2-0 dell'andata al 3-0. Proprio nella stagione in cui gli azzurri conquistarono il trofeo (1988-1989): "Anche il Napoli di oggi può riuscire nell'impresa", dice a Il Mattino. "La Juve è forte, solida ma non imbattibile. E sebbene l'impresa sia dura, nel calcio non c'è nulla di definito: gli azzurri stanno bene e sanno perfettamente quanto ci tengano i tifosi. Higuian? Ho conosciuto un grande calciatore e un grande uomo legato al Napoli come mai: Hamsik. Supererà Diego per i gol, gli ho augurato di vincere lo scudetto".