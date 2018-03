La seconda punta del Siviglia 29enne italoargentina Franco Vazquez, come riporta Football-Italia, ha espresso il desiderio di tornare in Italia.



L'ex Palermo, da tempo in orbita Milan, non nasconde di essere stato contatto già a gennaio dalla Roma, aggiungendo che "la Roma è un grande club in cui a qualsiasi giocatore piacerebbe giocare".