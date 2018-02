Sanni Franssi, stella finlandese della Juventus Women, ha parlato a Tuttosport dal ritiro della sua nazionale impegnata nella Cyprus Cup, dove sfiderà anche le azzurre.



OBIETTIVI - "Era difficile immaginare come sarebbe andata con una squadra costruita dal nulla - le sue parole -, ma se la Juventus ha costruito una squadra femminile non poteva che farlo al meglio. Lo scudetto è l'obiettivo immediato da conquistare, poi disputare la Champions nella prossima stagione sarà eccitante".



I PROGRESSI - "Nonostante gli otto gol da me realizzati, sto lavorando sui colpi di testa dove devo ancora migliorare. Mi piace aggredire gli spazi, andare in profondità, muovermi tra le linee".



TORINO - "Mi piace molto l'atmosfera della città, usciamo con il gruppo delle straniere e la prima cosa che ho imparato in Italia è che gli orari sono relativi, le cose hanno sempre il loro tempo. Ma è bello così - ha concluso - perché la gente è meno stressata".