Intervistato da Mediaset Premium, l'ex portiere dell'Inter, Sebastien Frey, parla della squadra adesso allenata da Luciano Spalletti.



“Vedo un'Inter solida che fa costantemente parte delle prime tre o quattro in classifica. E’ una squadra che sta facendo bene ma davanti c’è sia il Napoli che gioca benissimo che la Juve, partita non benissimo ma che adesso è tornata nei primi posti. Penso che nella parte alta della classifica quest’anno finalmente ci sarà da divertirsi, magari la Juve non vincerà con venti punti di distacco e quindi sarà un campionato divertente per la lotta scudetto”.