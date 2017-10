Luca Paganini, esterno del Frosinone, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel mese di settembre; parla del suo recupero, a Tuttofrosinone.it, l'agente del calciatore: "Il programma di recupero sta procedendo molto bene, credo che già dopo la sosta natalizia possa tornare a disposizione di Mister Longo. Quindi, diciamo che si potrà rivederlo in campo per la fine di gennaio. Luca è forte caratterialmente, al momento soffre di più per le sorti della squadra che non per il suo recupero. Era carico a mille già il giorno dopo l’infortunio di Pescara. Infortuni così possono capitare, fortunatamente non si è rotto lo stesso ginocchio e già questo è importante. Richieste in estate? Stiamo parlando di un giocatore stimato anche da squadre che militano in categorie superiori, purtroppo in questo periodo la sfortuna ha avuto la meglio per lui. Credo che Luca abbia bisogno di tornare in campo e farsi valere, per tramutare la stima che molti hanno nei suoi confronti in un interesse concreto di mercato".