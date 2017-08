Francesco Bardi, portiere del Frosinone, parla al sito del club ciociaro in vista del debutto in campionato: "Iniziamo con una trasferta difficile, in casa di una Pro Vercelli molto organizzata. Dobbiamo andare decisi ed essere concreti in ogni fasi di gioco. Avremo certamente bisogno dei nostri tifosi e sono sicuro che non ci mancheranno sia in trasferta che quando giocheremo ad Avellino. Quindi il fatto di giocare un certo numero di gare lontano da Frosinone non costituirà un alibi ma uno stimolo per tutti. Il campo della Pro Vercelli è ostico, lo scorso anno hanno fatto fatica tante squadre. Indubbiamente ci troveremo di fronte un alto livello di difficoltà, dobbiamo andare là con la testa giusta e curare i dettagli. E soprattutto partire bene con la voglia di fare punti. Obiettivo Serie A? Io sono abituato a vedere partita dopo partita ed a fare punti. Con cuore, carattere e grinta".