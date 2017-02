Frosinone-Carpi 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' Terranova



Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Terranova, Ariaudo, Krajnc; Fiamozzi, Sammarco (81' Gori), Maiello, Mazzotta; Soddimo; D. Ciofani (88' Mokulu), Dionisi (90'+1 Kragl). All. Marino.



Carpi (4-4-1-1): Belec; Struna (68' Lasagna), Romagnoli, Gagliolo, Poli; Letizia, Mbaye, Lollo, Fedato (78' Bifulco); Mbakogu, Beretta (57' Jelenic). All. Castori.



Arbitro: Nasca di Bari.



Ammoniti: 7' Krajnc (F), 10' Lollo (C), 22' Struna (C), 52' Fedato (C), 54' Gagliolo (C), 62' D. Ciofani (F), 71' Mbakogu (C)



Espulsi: 90’+2 Mbakogu (C)