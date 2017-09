Nicola Citro, centrocampista del Frosinone, parla in vista della sfida con il Bari: "Mi aspetto una una bella battaglia. É la tipica partita che dà grandi motivazioni ai calciatori, e le ragioni sono intuibili: il Bari vorrà riscattarsi dopo gli ultimi due sfortunati match, noi abbiamo l'obiettivo di proseguire la striscia positiva. Abbiamo una rosa importante ed è nostro dovere ora fare il massimo. Dei Galletti non ci fidiamo: hanno pagato caro qualche disattenzione, ma siamo solo a settembre ed è nella natura delle cose incappare in una falsa partenza. Lotta per la promozione? Le mie favorite sono Bari, Carpi, Parma, Venezia e le retrocesse. Sappiamo bene che per gli addetti ai lavori siamo in pole position e questo ci responsabilizza e ci sprona a dare il massimo".