Frosinone-Cittadella 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 33’ D. Ciofani (F), 62’ Bartolomei (C)



Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Terranova, Ariaudo, Krajnc; Fiamozzi (79’ M. Ciofani), Sammarco, Maiello, Mazzotta; Kragl (68’ Soddimo); D. Ciofani, Dionisi. All. Marino.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pelagatti, Varnier, Pedrelli; Bartolomei, Iori, Pasa; Chiaretti (65’ Schenetti); Litteri (60’ Vido), Arrighini (77’ Iunco). All. Venturato.



Arbitro: Minelli di Varese.



Ammoniti: 60’ Pedrelli (C), 83’ Krajnc (F), 88’ Terranova (F), 88’ Salvi (C), 90’ Soddimo (F), 90’ Schenetti (C), 90’+4 Vido (C)