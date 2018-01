Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Pro Vercelli: "È un campionato lungo, dobbiamo fare ancora tanta strada, ci serva da lezione la scorsa stagione. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza perdere punti per strada. Era importante ricominciare con il piede giusto, il rientro di Paganini è molto importante per noi. Dobbiamo già guardare avanti e pensare alla prossima. Già dal finale del girone d'andata ci eravamo messi in testa di non perdere punti, giochiamo con una rabbia che nelle prime partite ci mancava. Sappiamo che la Serie A passa da ogni minuto giocato".