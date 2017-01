Benjamin Mokulu, nuovo attaccante del Frosinone, si presenta ai suoi tifosi: "Frosinone mi è sempre piaciuta. E' una grande squadra, ho trovato un grande gruppo. Voglio raggiungere la serie A con questa maglia, ho rinunciato ad offerta di Cina e Turchia per venire qui. La concorrenza in attacco? Ciofani e Dionisi sono due attaccanti fortissimi, starà a me lavorare per trovare spazio. Sono qui per restarci a lungo e non solamente fino a fine stagione. Anche se gioco solamente 10 minuti saranno minuti in cui darò la mia vita in campo. Entusiasmo dei tifosi? Sono la mia forza, sono i tifosi a fare il calcio. Posso giocare nel tridente? In Belgio ho giocato quattro anni attaccante esterno quindi sono a disposizione. Sono a disposizione del mister per qualsiasi ruolo anche se mi sento più un attaccante centrale. Ho giocato due volte con il Frosinone, la prima partita in Italia la giocai con il Frosinone e vincemmo con l'Avellino 3-0. Nell'ultima sfida qualche mese fa invece ho colpito il palo...(ndr)".