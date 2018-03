Brutta notizia per il Frosinone: infortunio per l'attaccante Daniel Ciofani, che ha dovuto lasciare il campo al 40' della sfida contro il Venezia, valida per la 33esima giornata di Serie B. Brutto scontro con il lagunare Bruscagin, si teme possa essere qualcosa di grave per l'attaccante ciociaro.