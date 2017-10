Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla in conferenza stampa in vista della sfida con la Salernitana: "Abbiamo avuto un inizio eccezionale e ora abbiamo trovato ora delle difficoltà. Analizzando queste ultime quattro gare singolarmente abbiamo sbagliato solo quella di Novara, c’è sicuramente da migliorare ma la strada è quella giusta e i ragazzi devono star tranquilli. Pressione? Quando sono arrivato a Frosinone ho detto fin da subito che nutro un gran senso di responsabilità per l’obiettivo di questa società. Le pressioni non mi spaventano e se potessi me le prenderei tutte io per lasciare i ragazzi in campo liberi di giocare. Ripeto una cosa detta qualche settimana fa, quest’anno possiamo commettere solamente un errore ovvero pensare che dobbiamo per forza vincere e ammazzare il campionato. Il dna di questa squadra è sempre stato quello di lottare e guadagnarsi ogni cosa sudando e superando anche momenti difficili. Indisponibili? Frara e Paganini sono indisponibili, Dionisi non si è allenato per problemi familiari. Turn over? In queste tre partite darò spazio di nuovo a diversi calciatori anche a qualcuno che non ha giocato finora. Questa rosa vanta tanti giocatori di valore che meritano spazio ed opportunità. Non sarà mai un Turn over massiccio ma tre quattro cambi in ogni gara ci saranno. Citro? In queste tre partite giocherà, vedremo se dall'inizio o se a gara in corso. Salernitana? Troveremo una squadra con grande entusiasmo dopo il derby vinto ad Avellino. A noi deve cambiare poco, noi dobbiamo pensare al Frosinone. Ci sarà grande rispetto per l’avversario ma l’affronteremo con personalità per andare a vincere all’Arechi