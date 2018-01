Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Pro Vercelli: "Sicuramente sono contento per l'approccio, al di là del risultato che oggi era fondamentale. Serviva ricominciare con una vittoria, specie in una partita contro l'ultima in classifica, dove sei favorito ma non è facile da tramutare in campo. La Pro è stata penalizzata anche dagli episodi. Potevamo fare una gara migliore e migliorare diversi aspetti ma c'è da dire che tre settimane di inattività potevano comportare questo. Ci siamo fatti un po' prendere nelle distanze e nell'ordine e questo non possiamo permettercelo. Vercelli? Mi fa molto male, ci sono legato e mi ha dato l'opportunità sia di giocarci che allenare".