Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Siamo noi i primi ad essere delusi oggi della mancata vittoria, cosi come dei punti che non sono arrivati come ci aspettavamo nell'ultimo periodo. La contestazione della nostra tifoseria va accettata, mi sento di dire che sotto l'aspetto dell'impegno non siamo mai mancati, mi sento di difendere i ragazzi. Forse non è bastato per riprodurre sul campo i punti che ci si aspetta dal Frosinone oggi. Giocatori stanchi? E' abbastanza lampante che non abbiamo la stessa gamba del mese precedente. Sicuramente, sotto questo aspetto, può essere un calo dovuto all'aspetto fisico, ma c'è anche una componente mentale che possiamo recuperare attraverso l'entusiasmo".