Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Cremonese: "L'Empoli è la favorita per il primo posto, Palermo e Frosinone si stanno giocando l'altro posto. Lo scontro diretto sarà importante, ma non decisiva perché ne mancheranno ancora tante. Nelle ultime dieci giornate comincerà un altro campionato, si vedrà la condizione fisica delle squadre, quindi adesso è troppo presto. Le colpe me le assumo io. Quando fai questo turnover, ci sta che la squadra faccia fatica ad entrare in partita, visto che gli automatismi non sono sempre i soliti. Poi abbiamo avuto una reazione da grande squadra e questo mi inorgoglisce. Non mi piace parlare degli arbitri, ma questi calci di rigore, non per detta mia, sono forzati. Già nel girone d'andata non siamo stati favoriti e siamo sempre rimasti in silenzio".