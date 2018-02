, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sportdopo la sconfitta patita dai suoi sul campo del Bari: "Loro sono stati cinici, hanno capitalizzato una delle poche occasioni su una palla inattiva ed ha portato a casa il risultato. In questo abbiamo offerto comunque a mio avviso una buona prova, conducendo per gran parte il gioco, e creato tre-quattro situazioni per andare avanti. A conti fatti poi serve buttarla dentro ed oggi lo è stato il Bari. Non ho nulla da rimproverare ai miei, se non questo. Io sono soddisfatto perché abbiamo giocato con personalità e tolta l'occasione di Galano in contropiede abbiamo condotto il gioco con insistenza, anche in modo pulito e dinamico. In una partita come questa dovevamo avere la maturità di capire quando cercare il passaggio e quando continuare a muovere il pallone. Ciofani e Dionisi sono giocatori fondamentali per la categoria: lecito attendersi di più, ma per forza di cose su 42 partite qualcosa si lascia per strada. Oggi hanno giocato con dedizione anche se si poteva lavorare meglio a tratti. Tante volte hanno tolto le castagne dal fuoco e credo che queste battute d'arresto possono servire solo a migliorare per ripresentarsi con un'altra brillantezza già dalla prossima".