Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo il pareggio con lo Spezia: "Il rigore? Lo riguardo ora. Mi sembra che le braccia le abbia a copertura del corpo. Anzi, mi sembra proprio che in questo caso si giri. Un rigore che io personalmente non avrei dato ma ha visto così. Tanto non si può tornare indietro, è inutile stare a parlare di questo. Uscire da qui con un punto è positivo. Normale per come si era messa la gara c'è un po' di rammarico. Stavamo difendendo con ordine senza concedere nulla allo Spezia. C'è da essere soddisfatti perché è il sesto risultato utile di fila. Andiamo avanti con fiducia sapendo di aver fatto un punto su un campo complicato".