Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo il pareggio sul Palermo: "Confronto con la curva? Non posso dire i contenuti, si sono fermati sei-sette giocatori a parlare con i tifosi. Tutto qua. Abbiamo dato il massimo, come sempre. Non mi sembra sia successo qualcosa di preoccupante. Abbiamo incontrato una squadra forte, tra le più forti del campionato. Una gara che si poteva decidere con un colpo, un'azione di classe, ma non è stato così. Noi non abbiamo mai mollato e abbiamo dimostrato di giocarcela fino alla fine contro un avversario di rango. Un match sul filo dell'equilibrio. Penso che una volta che sarà affinata l'intesa con i tre in attacco le cose andranno meglio. Il campionato è equilibrato, lo vediamo bene. Problemi di adattamento allo stadio? Beh, giocare allo Stirpe, in uno stadio più grande è possibile che sia un problema, ma è solo questione di tempo".