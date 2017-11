Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: "Visto l'andamento del campionato quasi quasi non conviene essere primi (rde, ndr). Siamo contenti di aver vinto una partita importante, al di là di una classifica che guardiamo con il giusto equilibrio. Siamo soddisfatti, abbiamo centrato i tre punti contro una squadra che era in salute. Per 35 minuti abbiamo fatto grandi cose, dopo l'infortunio di Sammarco e il gol subito su calcio d'angolo abbiamo subito un po' il colpo. Nella ripresa ci siamo difesi con ordine, creando anche qualche chance per segnare il terzo gol. Da allenatore devo pretendere che i miei ragazzi giochino meglio. Il Parma è stato costretto a cambiare l'assetto per due volte perché non riusciva a difendersi sul nostro palleggio. Dovremo riuscire a protrarre la prima mezz'ora su tutta la gara. Non mi sono mai nascosto, se c'è una squadra che può vincere il campionato è sicuramente il Frosinone. Con i nomi e le parole le partite non si vincono, dovremo essere bravi a mantenere un livello di attenzione che ci possa permettere ad aprile di giocarci le nostre carte. Non trovo una partita che possa permettere un atteggiamento diverso, tutti hanno qualità per giocarsi qualcosa".