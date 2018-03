Moreno Longo, tecnico del Frosinone, parla dopo il ko di Palermo: "Quando si perde si è sempre arrabbiati, ma sono dispiaciuto di aver preso un gol dopo un minuto dall’ingresso in campo nel secondo tempo. Il triangolo che ha permesso a Gnahorè di calciare è anche stato fortunoso, prendere quel gol ti ammazza la partita. Credo che sapevamo che la partita sarebbe stata questa e vissuta sugli episodi, di conseguenza siamo stati penalizzati noi dal punteggio ma guardiamo avanti con grande positività. Siamo in svantaggio negli scontri diretti ma questo non deve pesare, sappiamo che il nostro percorso è quello di arrivare alla fine e giocarci qualcosa di importante. Non ci dobbiamo far distogliere da questo che a 12 giornate dalla fine ha valenza zero. Oggi non è mancato nulla per quanto riguarda l’approccio e la dedizione, abbiamo trovato una squadra che questo tipo di partite le sbaglia difficilmente. Non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, ma vorrei che accumulassero ancora più rabbia per affrontare questa ultima parte di campionato".