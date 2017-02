Pasquale Marino, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Latina: "Stiamo trovando equilibrio, potevamo chiuderla nel primo tempo, anche nella ripresa abbiamo creato. Sono contento per tutti, anche per me visto che ho fatto il regalo di compleanno a mia moglie (ride, ndr). Se vinciamo il campionato mia moglie mi può chiedere quello che vuole, è troppo importante. Tanto la carta di credito ce l'ha lei".