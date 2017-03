Pasquale Marino, tecnico del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sul Vicenza: "Dopo aver perso tanti punti (anche immeritatamente) oggi dovevamo vincere. C'era un po' di tensione che è venuta meno dopo il primo gol di Dionisi. Abbiamo giocato più sciolti e il risultato si è visto. I nostri attaccanti creano tanto durante la gara, si applicano anche in fase di non possesso. La prestazione di Dionisi e Ciofani è sempre stata al di sopra della sufficienza. Loro due si integrano alla perfezione".



Due parole, poi, sulla Spal capolista e prossima avversaria dei ciociari: "Squadra molto forte, oggi hanno battuto il Carpi e gli faccio i complimenti. Domenica prossima daremo tutto per vincere. Loro temono la nostra coppia d'attacco e noi la loro. Che vinca il migliore"