Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, parla dopo il tributo della tifoseria nella prima al nuovo stadio Benito Stirpe: "Tante volte ci troviamo a parlare di emozione e commozione, la serata di lunedi sera mi ha permesso di aggiungere qualcosa in più al significato stesso delle due parole. La fantastica coreografia della Curva Nord ha fatto vibrare il mio cuore e quello della mia famiglia. Vedere l’immagine di mio padre Benito, la mia e sullo sfondo la maestosità del nuovo Stadio e del Leone, vedere migliaia di bandiere del Frosinone sventolare, vedere così tanta gente tifare per la propria squadra è stata una sensazione unica che porterò per sempre con me. Vorrei ringraziare uno ad uno quegli splendidi ragazzi della Nord: in quella coreografia c’è passione, anima, sacrificio, tempo, cuore. Esattamente come vorrei ringraziare tutti quelli che hanno voluto essere presenti al primo appuntamento in casa: splendidi! Sono sempre stato convinto che il vero patrimonio del Frosinone sono loro, i nostri tifosi. Averli accanto, vederli al fianco della squadra è il più bel dono che ripaga di tanti sacrifici. Grazie ancora, ve lo dico con il cuore".