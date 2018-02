Beppe Furino, storico centrocampista della Juventus, è intervenuto a Radio Onda Libera: "Rispetto a qualche anno fa e ai miei tempi non c'è più un Torino competitivo, pur se il derby resta sempre interessante. Penso che il Torino dovrebbe fare di più anche a livello di allestimento dell'organico. Spirito Toro? Le squadre sono tutte piene di stranieri e diventa più difficile parlare di tradizione a giocatori che sono dei professionisti. Se stanno molti anni in Italia magari si integrano, però stento a vedere uno straniero che si lega alla storia di un club".



SCUDETTO - "La Juve si giudica per la capacità di stare in campo con i mezzi e la sicurezza della propria forza. Sa adattarsi a varie situazioni come ha dimostrato anche nel derby quando è uscito Higuain e ha trovato altre soluzioni. Il Napoli è legato a undici giocatori, specialmente a centrocampo e in attacco dove se manca uno non è più la stessa squadra. Deciderà lo scontro diretto? Sì, sarà la partita che condizionerà tutto il campionato".



CHAMPIONS LEAGUE - "Il Tottenham fa bene dal centrocampo in su. Fa i gol e li prende. Vedo una sfida equilibrata con il 50% di possibilità a testa. Quest'anno la Juve ha più alternative nell'organico. Ha un centrocampo forte ma non fortissimo come prima, aggiungendo che in difesa e in attacco ha più possibilità".