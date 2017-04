ma

non ha mai veramente inciso in maglia bianconera.

che ne hanno bloccato un'esplosione certa, con una qualità mostrata in più qualche lampo. Ha fatto della

uno dei suoi pregi migliori, tanto che quando la

Una anche dal

, che prima che l'affare

scuotesse gli animi e bloccasse tutto. L'interessamento del

, gli stessi che lo lanciarono in Italia con la maglia dell'Udinese. Una nuova vita e un nuovo slancio per conquistarsi la maglia della

Argentina, prima che l'ennesimo brutto infortunio - questa volta alla cartilagine del ginocch

io - ne rallentasse l'ottimo impatto con la Premier League.

Ecco le sue parole: "L'infortunio gli ha fatto chiudere la stagione in anticipo, ed è stato un peccato perchè giocava bene e spesso. Ricordo un'ottima prestazione con lo United in cui è arrivato l'assist per la rete di Zuniga. Ma anche il gol all'Arsenal e quello decisivo al Leicester. Ha finito questo campionato, rientrerà in gruppo solo il 10-12 maggio, ma per recuperare ci vorrà tempo."

El TucumanoSeleccion